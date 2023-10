Zasegli več kot 30.000 kozmetičnih preparatov, škodljivih za zdravje

Finančni policisti iz Vidma so štirim podjetjem, ki imajo prodajalne v Furlaniji in na celotnem italijanskem severovzhodu, zasegli 33.073 kozmetičnih preparatov, v katerih so odkrili snovi, škodljive za zdravje, ki so v državah EU od lanskega leta prepovedane.

Preiskava finančnih policistov iz kraja San Giorgio di Nogaro se je začela v aprilu, ko so ustavili tovornjak s priklopnikom tujih registrskih tablic. Tedaj so zaradi kršitve pravil o prevozu zasegli več sto parfemov, izdelanih v izvenevropskih državah. Laboratorijske analize vzorcev zaseženega tovora so pokazale, da sta bila v nekaterih primerkih prisotna karboksaldehid (t.i. Lyral) in butilfenil metilpropional (t.i. Lilial), oba prepovedana v državah EU, ker sta škodljiva za zdravje. Med nadaljnjo preiskavo so finančni policisti na prodajnih policah v trgovinah odkrili več kozmetičnih preparatov z vsebnostjo omenjenih snovi, prepovedanih od marca 2022. Zasegli so skupno 33.073 kozmetičnih preparatov, med njimi so bile kreme, emulzije, dezodoranti, šamponi, barve in losjoni za lase, štiri osebe pa so ovadili.