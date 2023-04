Zasilno pristal jadralni padalec

Reševalni helikopter deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores, gasilci in prostovoljci gorske reševalne službe so danes okrog poldneva posredovali v občini Travesio na Pordenonskem, kjer so mimoidoči zagledali jadralnega padalca v težavah. Opazili so ga medtem, ko je naglo pristajal. Ko je helikopter priletel na kraj, so reševalci prejeli obvestilo, da je z jadralnim letalcem na srečo vse v redu in da se med nenadnim pristajanjem ni poškodoval. Iz težav mu je pomagal prijatelj, ki ga je pospremil na varno.