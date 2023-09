Na avtocestah A4 in A23 nastajajo zastoji med Palmanovo in San Giorgiom v smeri Benetk oz. med Vidmom jug in vozliščem pri Palmanovi zaradi prometne nesreče, ki se je pripetila malo pred 11. uro pri Gonarsu. Vanjo so bili vpleteni tovornjak s priklopnikom, cisterna in avtomobil. Na kraju so policisti, reševalci službe 118, gasilci in osebje družbe Autostrade Alto Adriatico. Dve osebi sta bili poškodovani. Cisterno, ki naj bi bila prazna, so že umaknili na varno, kjer jo pregledujejo gasilci.