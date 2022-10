Zasuk v desno tudi tam, kjer živijo Slovenci

Na ozemlju Furlanije-Julijske krajine (32 občin), ki sodi v dvojezično italijansko-slovensko območje, je na volitvah 25. septembra skoraj povsod z uveljavitvijo Bratov Italije prišlo do zasuka v desno, leva sredina se je uveljavila le v krajih, kjer je bolj strnjeno prisotna slovenska manjšina. Za stranko Giorgie Meloni je tako za poslansko zbornico kot za senat v Benečiji, Reziji in Kanalski dolini ponekod glasovalo več kot 40 odstotkov volivcev, z rekordom v občini Naborjet-Ovčja vas (skoraj 45 odst.). Zanimivo, da se je Demokratska stranka v skoraj vseh beneških občinah uvrstila na drugo mesto in prehitela nekoč vodilno Ligo.

V občinah Trst, Gorica, Devin-Nabrežina, Dolina, Zgonik, Repentabor, Števerjan, Doberdob in Sovodnje ob Soči, kjer živi največ Slovenk in Slovencev, so volilni rezultati precej različni od vsedržavnih. Če Trst in Gorica odražata vsedržavne trende (izrazita prevlada Bratov Italije na račun Lige in stranke Naprej, Italija), je v ostalih občinah prva Demokratska stranka (DS), katere rezultati v odstotkih dosegajo in ponekod presegajo izide v nekoč »rdečih trdnjavah« Emilije-Romanje in Toskane.

Tatjana Rojc je bila v senat izvoljena z glasovi DS, Slovenske skupnosti in tudi volivcev levih strank, vprašanje je, če bi bila sploh izvoljena, ko bi imela za tekmeca močnega slovenskega kandidata na drugih strankah. Slovenski volivci so v vsakem primeru igrali pomembno vlogo pri njeni ponovni izvolitvi, pri čemer se postavlja vprašanje koliko Slovencev je glasovalo za Brate Italije, če sploh so.