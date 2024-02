Zaupal dostopna gesla in ostal brez 140.000 evrov prihrankov

V petek popoldan se je na policijski postaji Sežana zglasil moški in podal prijavo, da so mu z bančnega računa ukradli vse prihranke v višini 140.000 evrov, so danes sporočili s Policijske uprave Koper.

Pred tem je oškodovanca po telefonu poklical neznanec in mu povedal, da ima v kripto denarnici 17.000 evrov ter mu svetoval, da bi denar nakazali na njegov račun. S tem so oškodovanca preslepili, da jim je posredoval podatke o svojem transakcijskem računu, vključno z dostopnimi gesli. Neznanec je zaupanje oškodovanca izkoristil in mu račun izpraznil.

Neznanca bodo kazensko ovadili, so še sporočili.