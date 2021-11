Zaupnica tudi za Narodni Dom

Minister za odnose s parlamentom Federico D’Incà je pred nekaj minutami v poslanski zbornici postavil vladno zaupnico na večnamensko uredbo (zakonski odlok), ki vsebuje tudi člen o postopku za vračanje tržaškega Narodnega doma slovenski narodni skupnosti. V skladu s parlamentarnim pravilnikom mora od zahteve po zaupnici do glasovanja preteči najmanj 24 ur, tako da bodo poslanke in poslanci najverjetneje glasovali jutri ali v četrtek.

Vlada je postavila zaupnico iz dveh razlogov. Prvič, ker sklep ministrskega sveta (senat ga je že ododbril) zapade v torek, 7. decembra, in drugič, da bi izničila popravke, ki jih je nekaj nad trideset. Največ (24) jih je predložila desna stranka Bratov Italije, ki je s poslancem Paolom Trancassinijem glasno protestirala nad zaupnico in obtožila vlado, da se noče soočiti o tem odloku, ki zadeva predvsem ukrepe v času pandemije.

Poslanca Andrea Colletti in Francesco Sapia sta celo predlagala brisanje člena številka osem, ki zadeva Narodni dom in tozadevno spremembo 19. člena zaščitnega zakona za slovensko manjšino o vračanju narodnih domov. Colletti in Sapia sta bila izvoljena na listi Gibanja 5 zvezd, iz katerega sta odstopila in se pridružila mešani poslanski skupini.