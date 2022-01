Zavrnjena pritožba suspendirane šolnice

Sodnica delovnega sodišča v Trstu Paola Santangelo je zavrnila pritožbo slovenske učiteljice proti suspenzu, ki ga je septembra lani na njen račun odredil ravnatelj, ker ni imela covidnega potrdila in je več dni izostala iz službe. Gre za domala prvo tovrstno odločitev v Italiji, ki bo verjetno imela svoje posledice.

Učiteljica je bila suspendirana na podlagi zakonske uredbe št. 52/2021, po kateri je moralo šolsko in univerzitetno osebje ter univerzitetni študentje od 1. septembra do 31. decembra lani imeti covidno potrdilo, drugače ne smejo v službo, njihova odsotnost pa je neupravičena, poleg tega so po petem dnevu odsotnosti suspendirani in do nadaljnjega brez plače.

Kot že rečeno, se je omenjena šolnica, ki jo je zastopal odvetnik Mitja Ozbič, proti suspenzu pritožila na podlagi treh glavnih razlogov: ravnatelj naj ne bi bil pristojen za odreditev suspenza, ukrep naj bi bil v nasprotju s pravom Evropske unije glede covidnega potrdila, določila pa naj bi bila nerazumna in naj bi kršila mnenjsko svobodo.

Po besedah državnega pravobranilca Paola Capalda je sodnica Santangelo zavrnila vse tri točke: tako je po njeni presoji ravnatelj ravnal upravičeno, saj ravnatelj ne sme izdajati kazni, suspenz pa ni kazen in spada v pristojnosti ravnatelja. Prav tako ukrep ne krši prava EU glede covidnega potrdila, saj je le-to po evropskem pravu instrument, ki olajša mobilnost, vendar je zdravstvo v pristojnosti posameznih držav članic EU, ki lahko uporabijo covidno potrdilo tudi za druge potrebe. Ukrep po presoji sodnice tudi ni nerazumen in ne krši mnenjske svobode, saj je v izrednih razmerah država dolžna ukrepati za zaščito zdravja, podatki pa potrjujejo, da smo priča pandemiji. Od tod zavrnitev pritožbe.