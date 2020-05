Zbirajo predloge za logotip manjšine

Ciljno začasno združenje (CZZ) Projekt zbira ponudbe za izdelavo branda (blagovne znamke) slovenske narodne skupnosti v Italiji. »Namen branda je predstavljanje slovenske narodne skupnosti v Italiji v najširšem pomenu besede, ob upoštevanju vseh tematik, ki nanjo nanašajo, kot so družbena, kulturna, gospodarska dimenzija itd,« so zapisali pri Projektu, kjer pričakujejo preprosto, a ne banalno, in komunikacijsko učinkovit logotip. Ta bo moral biti prilagodljiva oz. uporaben v več medijih in formatih.

Izbrani ponudnik bo prejel 20.000 evrov. Podrobnosti obvestila za oddajo ponudb so objavljena na spletni strani Projekta (www.projekt-ats-czz.eu/povprasevanja), kjer navajajo, da morajo ponudniki izdelati grafični in tekstovni element (akronim, slogan ali drugo funkcionalno besedilo). Z blagovno znamko, ki bi v besedi in sliki ponazarjala slovensko manjšino, bi nastala tudi spletna stran.

Ponudbe zbirajo na elektronskem naslovu projekt.ats.czz@pec.it do 28. maja. Izvajalci mora za obdobje enega leta »zagotavljati servisno službo za upravljanje in uporabo znamke v različnih situacijah«. Ponudbe lahko oddajo podjetja, ki so vsaj tri leta v registru trgovinske zbornice v Italiji, in ki so v zadnjih treh letih dosegla najmanj 40.000 evrov letnega prometa.