Zbirajo sredstva za obnovo bolnice Franja

Tako kot leta 2007, ko je med drugimi solidarnostno akcijo sprožil Primorski dnevnik, tudi zdaj zbirajo sredstva za obnovo Partizanske bolnice Franja, ki so jo močno poškodovala neurja zadnjih dni. Mestni muzej Idrija se je odločil, da odpre račun za zbiranje sredstev za obnovo Franje. Pomaga lahko vsakdo z nakazilom na račun SI56 0110 0600 8377 234, prejemnik je Mestni muzej Idrija, kot namen naj se navede »Sanacija Pb Franja«. Pomaga se lahko tudi z obiskom katerega od drugih muzejskih objektov na Idrijskem in Cerkljanskem, saj zaradi zaprtja bolnice Franja, ki bo gotovo trajalo najmanj do konca leta, pričakujejo precejšen upad prihodkov.

Po neurju, ki je 13. julija zajelo Cerkljansko in močno poškodovalo Partizansko bolnico Franjo, je 18. julija dodatno škodo na območju povzročil še vetrolom. Direktor Mestnega muzeja Idrija Miha Kosmač je za medije pojasnil, da se na ožje območje Franje po vetrolomu še niso uspeli prebiti, stanje pa so uspeli dokumentirati iz zraka s pomočjo drona. »Ugotovljeno je bilo, da na prvem delu dostopne poti ni večjih sprememb, višje pa smo ugotovili, da je na dolžini okrog 200 metrov podrto in izruvano drevje. Po grobi oceni naj bi šlo vsaj za 200 kubičnih metrov izruvanih dreves. Prišlo je do novih poškodb na dostopni poti in stopnicah, uničene so varovalne ograje in deloma tudi nadstreški,« je pojasnil Kosmač.