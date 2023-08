Zbiranje sredstev za žrtve poplav

Kolesje solidarnosti za pomoč prizadetim v poplavah se je zavrtelo že v petek, ko je bilo jasno, da bodo posledice naravne ujme katastrofalne. Številne slovenske organizacije in društva so v sodelovanju z enotami civilne zaščite takoj začele zbirati in raznašati hrano ter pitno vodo, evakuiranim je bila zagotovljena nastanitev, organizirane so bile tudi skupine prostovoljcev, ki že pomagajo na terenu.

Slovenska filantropija na svoji spletni strani trenutno zbira prijave za pomoč pri odpravljanju posledic poplav, ki bodo trajale več mesecev.

Tako Rdeči križ Slovenije kot Slovenska karitas zbirata prispevke prek SMS-sporočil. Donacije so možne le iz številk slovenskih mobilnih operaterjev, 5 oziroma 10 evrov lahko donirate na naslednja načina:

- Rdeči križ: sporočilo »UJMA 5« oziroma »UJMA10« pošljete na številko 1919

- Slovenska karitas: sporočilo »KARITAS5« oziroma »KARITAS10« pošljete na številko 1919

Možna so tudi bančna nakazila na naslednja računa:

- Rdeči križ Slovenije, Mirje 19, 1000 Ljubljana, TRR: SI56 0310 0123 4567 891 (SKB Banka, d. d.), sklic: 00 96875, Namen: Ujma 2023, SWIFT/BIC banke: SKBASI2X

- Slovenska karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana, TRR: SI56 0214 0001 5556 761 (NLB), Sklic: SI 00 624, SWIFT/BIC: LJBASI2XNamen: POMOČ NEURJE

Tudi Primorski dnevnik bo v sodelovanju z drugimi mediji in ustanovami Slovencev v Italiji organiziral solidarnostno zbiranje sredstev, podrobnosti o akciji bomo objavili v naslednjih dneh.