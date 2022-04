»ZDA naj se ne vpletajo v rusko borbo proti nacizmu«

Mesec in pol od začetka vojne v Ukrajini je ruski veleposlanik v ZDA Anatolij Antonov v intervjuju za tednik Newsweek postregel z jasno razlago t. i. posebne vojaške operacije v Ukrajini in posledic Natovega vmešavanja vanjo. Aktivnosti ruske vojske so po njegovih besedah posledica nepripravljenosti kijevskega režima, da ustavi genocid nad Rusi in neizpolnjevanja obveznosti, ki jih predvidevajo mednarodne pogodbe. Ukrajina naj bi zaradi »nacionalistične blaznosti in revanšističnih čustev izbrala pot hitre militarizacije«, pri kateri ji pomagajo tuji zavezniki. Države članice Nata so namreč začele vzpostavljati vojaško prisotnost v državi, medtem pa je »predsednik Volodimir Zelenski napovedal načrte za razvoj jedrskega orožja, ki bi ogrozilo ne le sosednje države, ampak tudi ves svet,« je poudaril ruski veleposlanik in ponovil, da zahodne države z oboroževanjem Ukrajine zgolj spodbujajo nadaljnje prelivanje krvi.

»Opozarjamo, da so tovrstna dejanja nevarna in provokativna, saj so usmerjena proti naši državi,« je poudaril odposlanec. »Lahko namreč popeljejo ZDA in Rusko federacijo na pot neposrednega vojaškega spopada.« Pri tem je izrecno izpostavil besede ukrajinskega zunanjega ministra Dmitrija Kulebe, ki je države Nata pozval, naj Kijevu še naprej zagotavljajo tri oblike pomoči, in sicer »orožje, orožje in orožje.«

Podvomil je tudi v aktivnosti ukrajinskih bioloških laboratorijev, ki potekajo v okviru vojaškega programa ZDA in pod nadzorom Bidnovega sina Hunterja. »Od kdaj se Pentagon ukvarja z zdravstvom? Zakaj se laboratoriji nahajajo ob ruskih mejah, na tisoče kilometrov stran od ameriškega ozemlja?« Spomnimo, da je Kremelj že na začetku invazije naznanil, da so ruski strokovnjaki med vojaško operacijo odkrili dokaze, da je kijevska vlada odstranila vse sledi vojaškega biološkega programa v Ukrajini, ki ga financira obrambno ministrstvo ZDA.

V nasprotju s tem, kar pripoveduje uradna ukrajinska (in tudi zahodna) naracija dogodkov, si Rusija močno prizadeva, da bi bilo vojaških aktivnosti kmalu konec. »Moskva sprejema vse potrebne ukrepe za zagotovitev varnosti civilistov in ohranjanje normalnega delovanja kritičnih infrastrukturnih objektov v Ukrajini. Zato napadamo le vojaške cilje in izključno z visoko natančnim orožjem,« je poudaril Antonov. Prav tako naj bi Moskva za pogajalsko mizo delovala v smeri čim hitrejše vzpostavitve miru v Donbasu. To pa bo možno doseči zgolj ob upoštevanju varnostnih interesov Rusije, z demilitarizacijo in denacifikacijo države, zagotovitvijo njenega nevtralnega in nejedrskega statusa, kot tudi ob priznanju ruske suverenosti nad Krimom in neodvisnosti ljudskih republik Doneck in Lugansk.

Po besedah ​​Antonova je torej cilj operacije jasen, tj. »prekiniti genocid, ki ga je zagrešil kijevski režim, in zagotoviti brezjedrski ter nevtralen status Ukrajine. Skupaj se moramo čim prej znebiti nacionalistov, ki so prevzeli oblast, obrniti to tragično stran in zgraditi medsebojno spoštljive in enakopravne odnose.« Na koncu je ruski veleposlanik povzel, da je ruski predsednik Vladimir Putin 24. februarja napovedal posebno vojaško operacijo zaradi zgodaj omenjenih razlogov, njegov namen pa nikakor ni zasesti ukrajinskega ozemlja.