Zdravstvenih delavcev je premalo, ambulante pa si morajo kljub temu deliti

Javni zdravstveni sistem je v Italiji vse šibkejši, izjema pa nista niti Furlanija - Julijska krajina niti Tržaška. Pred kratkim smo pisali o poročilu agencije Agenas o (ne)spoštovanju čakalnih dob, po katerem je FJK za nekatere preglede med najslabšimi deželami v Italiji. Zdaj pa je treba opozoriti na težave, s katerimi se na Tržaškem spopada Slovenska socio-psiho-pedagoška služba (SSPPS), rožnato pa ni niti stanje italijanskih kolegov, saj se oboji soočajo tako s kadrovsko kot s prostorsko stisko.

Po kadrovski tudi prostorska stiska

S tem, da napišemo, da je javni zdravstveni sistem podhranjen, seveda »odkrivamo toplo vodo«, na Tržaškem pa so se težave povečale, odkar so se pri zdravstvenem podjetju Asugi odločili za reorganizacijo oziroma racionalizacijo zdravstvenih okrožij, ki jo je zahtevala deželna vlada. Zaradi tega so se od začetka letošnjega leta zaposleni štirih zdravstvenih okrožij znašli vsi na istem mestu, in sicer na sedežu Asugija v Ulici Vespucci, ki je postal pretesen.

Slovenski strokovnjaki so sicer bili v Ulici Vespucci že pred omenjeno reorganizacijo, potem ko so jih tja »začasno« preselili leta 2011 iz prejšnje postojanke v Ulici Farneto. Sedaj pa se jim je pridružilo še več italijanskih kolegov, ki dejansko pokrivajo celotno območje od Milj do Devina. Če k temu dodamo še družinsko posvetovalnico, ki tam deluje, je skupek vseh teh služb privedel do precejšnje prostorske stiske.

Slovensko osebje se je znašlo z le štirimi sobami oz. ambulantami, potem ko jih je pred tem imelo pet, za SSPPS pa trenutno delajo trije psihologi, medicinska sestra, logopedinja in nevromotricistka. Šest oseb ima torej na voljo štiri ambulante, kar pomeni, da si morajo prostore deliti, kar sploh ni enostavno ter optimalno, predvsem ob sprejemanju pacientov. Za nameček bodo s 1. decembrom ob psihologa, tako da bodo dodatno kadrovsko podhranjeni, saj še ne vedo, kdaj ga bodo nadomestili.

Ambulanta pri Sv. Ivanu?

S težavami slovenske službe je dobro seznanjen deželni svetnik Slovenske skupnosti Marko Pisani, ki na tem področju nadaljuje z delom predhodnika Igorja Gabrovca. »Že spomladi sem v deželnem svetu vložil vprašanje zaradi kadrovske podhranjenosti, pred tremi tedni pa sem se srečal z direktorjem podjetja Asugi Antoniom Poggiano. Obljubil mi je, da se bo zavzel, da bo poiskal rešitev, predvsem kar se tiče prostorske stiske,« je povedal Pisani. Pisani nam je sicer še zaupal, da iščejo ustrezen prostor za slovensko službo, primerna lokacija pa bi lahko bila pri Svetem Ivanu, kjer so vse slovenske drugostopenjske srednje šole.