Zeleni prehod ni več na zeleni veji

Evropska unija si je zastavila cilj podnebne nevtralnosti do leta 2050 ter 55-odstotno zmanjšanje emisij v primerjavi z letom 1990 do leta 2030. Doslej pa niso bili znani - ali sploh določeni - drugi vmesni cilji. Pristojna komisarja Teresa Ribera in Wopke Hoekstra pa sta jih včeraj le predstavila, pogajalsko izhodišče bo 90-odstotno zmanjšanje emisij do leta 2040. Napovedujejo se sicer dolga pogajanja, preden bo ta cilj uzakonjen.

Kontroverzni emisijski kuponi

Soočanje s podnebno krizo je za mnoge Evropejce ena od glavnih političnih prioritet, kot sta včeraj poudarjala Ribera in Hoekstra s pomočjo podatkov ankete Eurobarometer. 85 % anketirancev zadnje raziskave je namreč ocenilo, da so podnebne spremembe resen problem. Podoben delež se strinja tudi s ciljem podnebne nevtralnosti do leta 2050.

Bolj kontroverzna točka bodo emisijski kuponi, kupljeni izven EU. Teh se bodo države članice lahko posluževale pri izračunavanju zmanjšanja izpustov po letu 2036 za največ tri odstotke celotnega zmanjšanja. Evropski znanstveni svetovalni odbor za podnebne spremembe, uradna institucija unije, ki svetuje komisiji glede boja s podnebnimi spremembami, je še pred mesecem dni odsvetoval štetje emisijskih kuponov izven EU kot prispevek k razogljičenju držav članic.