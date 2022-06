»Želim dati pravi odgovor na še odprta vprašanja«

Walter Bandelj je vajeti Sveta slovenskih organizacij (SSO) vzel v roke 6. maja 2015. Delovanje krovne organizacije, ki se bliža petim desetletjem obstoja, kroji torej že sedem let. Črto pod opravljeno delo bo potegnil danes, na občnem zboru SSO v Gorici, v Kulturnem centru Lojze Bratuž. Prišli bodo gostje, ponudili bodo kulturni program, zaključili pa bodo z volitvami organov.

Bandelj, ki se mu je iztekel drugi predsedniški mandat, je pripravljen še enkrat naslediti samega sebe. Delavnosti, požrtvovalnosti in dinamičnosti mu res ne manjka. »Za potrebe organizacije prevozim letno okoli 50.000 kilometrov,« pove. Tudi naš pogovor je nastajal med vožnjo. Vračal se je iz Ljubljane, kjer se je udeležil poklona Borisu Pahorju na zunanjem ministrstvu. »Bil je narodnjak, neomajen v svoji pokončnosti in narodni zavesti. Bil je velikan evropskega formata. Zelo pozitivno je, da so se mu tudi v Ljubljani primerno poklonili,« še pove, preden ubere pogovor druge poti.

Svet slovenskih organizacij bo danes imenoval člane izvršnega odbora, ki si bodo nato na prvem zasedanju prerazporedili vloge. Računate na tretji predsedniški mandat?

Izrazil sem svojo razpoložljivost še za en mandat na predsedniškem položaju, tretji in zadnji mandat. To sem povedal tudi na zadnjem zasedanju Deželnega sveta SSO. Več ljudi me je k temu spodbudilo. Seveda je vse odvisno od tega, koliko preferenc mi bodo namenili delegati na občnem zboru.

Kateri so glavni razlogi, da ponovno kandidirate?

Predvsem si želim dati pravi odgovor na nekatera vprašanja, ki ostajajo še odprta in o katerih bova gotovo še kakšno rekla. In da pripravim primerno nasledstvo.

Za sabo imate dva predsedniška mandata. Cilji, ki ste si jih na začetku zastavili, so danes uresničeni?

Nekaj smo jih uspešno zaključili. Nekateri pa ostajajo še nedokončani.

Kateri niso uresničeni?

Denimo zajamčeno zastopstvo v italijanskem parlamentu – zagotovljeno mesto za slovenskega predstavnika.

Mislite, da bomo to dočakali kljub znanim preprekam, ki so tudi ustavne narave?

Če bomo dobro delali, če bomo vztrajni, če bomo imeli na naši strani Republiko Slovenijo, njeno diplomacijo, če nas bo podprla tudi italijanska manjšina, bomo lahko dosegli rezultat. Neki premiki so že bili. Složnost v tej zahtevi pa bo morala dokazati predvsem manjšina.