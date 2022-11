Želja po lastnem domu raste kljub čedalje dražji ponudbi

Nepremičninski trg je tradicionalno podvržen nihanju cen. To je načeloma počasno, hitre spremembe pa se zgodijo ob nepredvidenih dogodkih kot so nepričakovana gospodarska ali finančna kriza ali pandemija globalnih razsežnosti, ki nas je prizadela pred skoraj dvema letoma. Vsaki rasti cen pa vselej sledi padec. Podatki zadnjih 12 let pa kljub omenjeni cikličnosti kažejo, da je trg v stalnem razvoju, kajti na dolgi rok cene naraščajo precej več kot inflacija.

Po podatkih Evropskega statističnega urada Eurostata so se cene v državah članicah EU od leta 2010 v povprečju zvišale za kar 48 odstotkov, cene najemnin pa za 18 odstotkov. Podražitve so beležili v 24 državah, medtem ko se je vrednost stanovanjskih nepremičnin v treh pocenila. Skoraj potrojile so se v Estoniji, več kot podvojile pa v Luksemburgu, Latviji, Litvi, Avstriji ter na Češkem in Madžarskem. V povprečju so imeli ugodnejše pogoje le kupci v Italiji, Grčiji in na Cipru.

V istem 12-letnem obdobju pa so se najemnine zvišale v 25 državah članicah EU, znižale pa v dveh – Italija je v tem primeru v skupini držav, v katerih so danes najemnine dražje.

3400 EVROV NA KVADRATNI METER

Italijanski trg je zelo velik in raznolik. Na cene stanovanjskih nepremičnin vplivajo številni dejavniki, ki so pogosto tudi specifični za posamezne dežele. Za morebitne investicije oziroma iskanje ugodnejšega najemniškega stanovanja je vsekakor dobro spremljati kratkoročna nihanja cen, ki lahko ponudijo vpogled v dolgoročne trende.

V pomoč so nam lahko različne analize kot je denimo tromesečno poročilo vodilnega italijanskega nepremičninskega portala immobiliare.it, ki je v tretjem letošnjem dokumentu pozitivno ocenil nepremičninski promet v Furlaniji - Julijski krajini, saj so prodajne cene v zadnjih treh mesecih narastle za skoraj dva odstotka, najemnine pa so se znižale za en odstotek.

Vendar splošna povprečna ocena v deželi ne pove veliko o stanju v posameznih občinah oziroma pokrajinah, zato je pomembno preveriti podatke za posamezne kraje, ki kažejo na velike razlike in prinašajo kar nekaj presenečenj.

Nakup hiše ali stanovanja v deželi sicer stane v povprečju 1671 evrov na kvadratni meter, kar znaša skoraj štiri odstotke več kot v enakem obdobju lani. V Gorici, Pordenonu in Vidmu se tako povprečna cena za kvadratni meter giblje med 1021 in 1583 evri, precej dražji pa je kvadratni meter v tržaški občini (1997) oziroma v nekdanji pokrajini, torej na podeželju, kjer cena kvadratnega metra presega 3400 evrov. Kljub visokim cenam je zanimanje za nakup stanovanjske nepremičnine vse večje čisto povsod, in sicer za 0,1 odstotka v tržaški občini vse do 28,3 odstotka v goriški občini.