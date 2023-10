Zelo nestanovitno vreme se bo po krajšem premoru nadaljevalo v prihodnjem tednu

Medtem ko bo obsežna višinska dolina, ki te dni vpliva na vreme pri nas, počasi oslabela in se bo zlasti od nedelje zmanjšal njen vpliv, se bo novo obsežno ciklonsko območje približalo našim krajem od torka, pri čemer se bo v drugi polovici prihodnjega tedna še poglabljalo. Po delnem izboljšanju vremena v nedeljo in zlasti v ponedeljek, se bo vreme od torka spet za več dni, predvidoma do konca prihodnjega tedna občutneje poslabšalo

Danes zvečer in ponoči se bodo pojavljale plohe in nevihte. Zapihal bo jugozahodni veter.

V soboto bo spremenljivo do pretežno oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami, deloma plohami in nevihtami.

V nedeljo se bo vreme že povečini precej umirilo, občasno pa bo lahko še nastala kakšna krajevna ploha ali nevihta.

Najlepši dan v prihodnjem tednu bo predvidoma ponedeljek, ko bo ob prehodni okrepitvi anticiklona prevladovala jasnina. Že od torka pa se bo našim krajem približevala nova obsežna višinska dolina, ki bo nato vplivala na vreme pri nas večji del prihodnjega tedna.

V torek bo postopno več oblakov in se bodo začele pojavljati prve padavine. Od srede bo več dni prevladovalo oblačno vreme z občasnimi padavinami, ki bodo močnejše in pogostejše v drugi polovici prihodnjega tedna. Predvidoma od torka ali srede do prihodnje nedelje, 29. oktobra, ne bo dneva brez vsaj občasnega dežja. Postopno bo tudi nekoliko hladneje. Zlasti proti koncu prihodnjega tedna pa kaže na nekoliko občutnejšo ohladitev.