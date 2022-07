Želvja gnezda bi radi evidentirali in zaščitili

V severnem Jadranu je neredko mogoče opaziti želve, glavate karete (Caretta caretta). Zaradi podnebnih sprememb in zviševanja morske gladine že več let širijo svoje območje gnezdenja; v lanskem letu so nekateri primerki te želve izlegli jajčeca na obalah v Venetu, zato ni izključeno, da bi se to lahko dogajalo tudi na morski obali v Furlaniji - Julijski krajini.

V Miramarskem morskem rezervatu, kjer že skoraj tri desetletja pozorno spremljajo prisotnost želv v Tržaškem zalivu, so zato zagnali kampanjo za opazovanje in ozaveščanje prebivalstva, s katero želijo doseči takojšnje prepoznanje morebitnih novih območij, na katerih so želve začele gnezditi.

V primeru pravočasnega evidentiranja krajev, kjer so želve izlegle jajčeca, jih je mogoče ustrezno zavarovati in zaščititi, poudarjajo pri Miramarskem morskem rezervatu.

Če v pesku kdo opazi značilne sledi, ki nekoliko spominjajo na sledove goseničnih vozil in nakazujejo prisotnost želv na kopnem, prosijo, naj sledi fotografirajo in jih o tem nemudoma obvestijo s klicem na 351 17301405, elektronsko pošto na info@ampmiramare.it ali z aplikacijo AvvistAPP (www.avvistapp.it).