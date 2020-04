Ameriška first lady je telefonirala Lauri Mattarella, hčerki predsednika italijanske republike Sergia, in ji izrazila sožalje za številne Italijane, žrtve koronavirusa. Kot piše v noti Bele hiše, je Melania Trump izrekla zadovoljstvo nad znižanjem števila okuženih in poudarila, da stojijo Združene države Amerike ob strani svojemu zavezniku ne le z besedami, temveč konkretno ter omenila prispevek v višini 100 milijonov dolarjev, ki so jih ZDA namenile Italiji.