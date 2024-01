Gasilci iz Tolmeča so danes ponoči ob 1. uri posredovali v Villi Santini, kjer je zagorel smetarski tovornjak. Ugotovili so, je požar zajel material v tovornem delu vozila. Po pogasitvi so ga bonificirali in izpraznili smeti, pri čemer so pogasili še zadnja manjša požarišča. Posredovanje se je zaključilo okrog 6. ure. Vzroke požara še preiskujejo, v njem na srečo ni bil nihče poškodovan. Na kraju so bili karabinjerji.