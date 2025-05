Žičnica s črno zastavo, risi z zeleno

Alpsko okolje – del katerega je, kot poudarjajo pri okoljevarstveni organizaciji Legambiente, tudi Kras – je letos vnovič dobilo svoje zelene in črne zastave. V sklopu stalne kampanje za opazovanje alpskega okolja La carovana delle Alpi (Alpska karavana) z zelenimi zastavami nagrajujejo projekte, ki podpirajo mehki turizem (alternativa množičnemu turizmu), ter kmetijske ali družbenokulturne projekte, ki temeljijo na okoljski trajnosti. Črne zastave pa prejmejo projekti, ki iznakažujejo naravo ter so daleč od trajnostnega pristopa.

Med vsemi deželami, ki so jim za razne projekte podelili zastave, v obeh kategorijah prednjači Furlanija - Julijska krajina. Če so namreč za celoten alpski lok letos podelili 19 zelenih zastav, jih je štiri izmed teh prejela naša dežela, kjer pa so bili še trije projekti deležni negativnega priznanja (vseh črnih zastav je devet).

Črna občinski ekipi v Trstu

Tržaški občinski odbor pod vodstvom župana Roberta Dipiazze je prejel črno zastavo, ker ob ključnem asistiranju Dežele FJK pod vodstvom Massimiliana Fedrige in ne nazadnje tudi ministrstva za infrastrukture, na čelu katerega je Matteo Salvini, trmoglavo vztraja pri projektu vzpostavitve žičniške povezave med Opčinami in tržaškim Starim pristaniščem.

Združenje Progetto Lince Italia je bilo z zeleno zastavo nagrajeno zaradi uspešnih prizadevanj za reševanje alpske populacije risov pred izumrtjem tudi v sklopu čezmejnih projektov, kot staULyCa (Urgent Lynx Conservation Action) in LIFE Lynx.

Zeleno zastavo je prejela tudi Hiša Langer v Čenti »za kreativno kulturno izkušnjo, ki jo spodbuja na območjih, ki delujejo kot vez med gorskim vznožjem in gorami, med furlansko in slovansko kulturo, med mestom in naravo«.