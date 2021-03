Zingaretti odstopa z mesta tajnika Demokratske stranke

Nicola Zingaretti odstopa z mesta vsedržavnega tajnika Demokratske stranke, je sporočil na Facebooku. »Sramujem se, da se v stranki že dvajset dni govori le o stolčkih in primarnih volitvah, medtem ko se v Italiji začenja tretji val covida-19 in so zato na dnevnem redu vprašanja povezana z delom, investicijami in bodočnostjo novih generacij.«

»Ker sem jaz edina tarča, iz ljubezni do Italije in do stranke nimam drugih možnosti, kot da vnovično ukrepam za izhod iz situacije. Vsi bodo morali prevzeti odgovornost,« je zapisal. V prihodnjih urah bo pisal predsedniku stranke za uradno sporočilo o odstopu, je napovedal Zingaretti, o čemer bo nato razpravljala državna skupščina.