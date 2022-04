Žiža gladko premagal Tremula

Felice Žiža, zdravnik iz Izole, bo ponovno zastopal italijansko manjšino v slovenskem parlamentu. Dosedanji poslanec je na včerajšnjih volitvah z 61 odstotki glasov gladko premagal svojega tekmeca Maurizia Tremula (39 %). Žiža je prejel 1098 glasov, Tremul pa 706.

Volitev za zajamčeni mandat se je udeležilo 1849 volivk in volivcev na skupnih 2656, kolikor jih je vpisanih v volilni register italijanske skupnosti v Sloveniji. Pripadniki italijanske in madžarske manjšine imajo pravico do dvojnega glasovanja. Tremul, predsednik Italijanske unije, je že čestital Žiži in mu zaželel dobro delo v novem sklicu državnega zbora.