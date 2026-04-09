Ziza ima vtis, da bo v Sloveniji desnosredinska vlada

Poslanec italijanske manjšine v slovenskem državnem zboru Felice Ziza ima vtis, da bo Slovenija dobila desnosredinsko vlado, čeprav o tem še ni na obzorju političnega dogovora. Njegovo ugibanje o desnosredinski vladi se naslanja na potek včerajšnjih pripravljalnih sej pred jutrišnjo umestitvijo novega parlamenta ter izvolitvijo njegovega predsednika oziroma predsednice.

»Vsi sredini proceduralni predlogi stranke Svoboda so bili zavrnjeni,« ugotavlja Ziza. Na jutrišnji seji se bodo morda že nakazali obrisi morebitne nove koalicije, čeprav se v preteklosti ob takih priložnosti to ni vedno dogajalo.

Skupaj z madžarskim kolegom Ferencem Horvathom bo v kratkem pripravil spomenico za novo vlado, ne glede, če bo desna ali leva. V bistvu bosta torej od volivcev spet potrjena poslanca avtohtonih narodnih skupnosti, ki imata v državnem zboru zajamčeni mandat, ubrala enako politično pot kot v prejšnji zakonodajni dobi, ko sta podporo vladi Roberta Goloba pogojevala s sprejetjem zahtev obeh manjšin. Ziza in Horvath vsekakor nočeta biti odločilna pri sestavi takšne ali drugačne vlade.