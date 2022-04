Žiža in Tremul v boju za vsak glas

V nedeljo bodo pripadniki italijanske manjšine v Sloveniji, poleg kandidatov na strankarskih listah, volili tudi za svojega zajamčenega predstavnika v državnem zboru. Kandidata za to mesto sta dosedanji poslanec Felice Žiža in Maurizio Tremul, sicer predsednik Italijanske unije, krovne zveze Italijanov v Sloveniji in Hrvaški.

Ponavlja se dvoboj izpred štirih let, ko se je sicer za mandat v Ljubljani potegoval še Bruno Orlando. Volilni sistem je zelo enostaven, zmaga kandidat, ki dobi največ glasov. V manjšinski seznam je vpisanih nekaj nad dva tisoč pripadnikov manjšine.

Volilna kampanja je bila zelo ostra in polemična, na njej ni manjkalo tudi osebnih napadov. Javnih predvolilnih soočenj med Žižo in Tremulom ni bilo, če izvzamemo sinočnje soočenje na koprski televiziji in današnjo izmenjavo mnenj na koprskem radiu v italijanskem jeziku, ki bo na sporedu ob 10.30.

V Primorskem dnevniku objavljamo intervjuja z obema kandidatoma. Tremul očita svojemu tekmecu »reševanje« desnosredinske vlade Janeza Janše, Žiža pa zavrača vse očitke ter obžaluje, da je bil med volilno kampanjo s strani Tremula in njegovih podpornikov tarča diskreditiranj in hudih osebnih napadov.