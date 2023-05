Zmago Jelinčič pripeljal Titov kip v Žusterno in ga obrnil proti Trstu

Predsednik SNS Zmago Jelinčič je Titov kip, ki ga je vrsto let imel na domu v Ljubljani, na današnji dan mladosti pripeljal na svojo parcelo v Žusterno in ga obrnil proti Trstu, poročajo Primorske novice. V pogovoru je zaupal, da je spomenik njegova osebna last in da mu ga nihče ne more odvzeti. »Kupil sem ga v času, ko so vsi po nekdanji skupni državi odmetavali Titove kipe in slike, tako kot Peterle v takratni skupščini. Gre za obeležje nekega obdobja, v katerem smo živeli. Zgodovine se ne zanemarja in ne spreminja! Narod brez zgodovine pa gre v smer izginotja. Nikoli ne smemo pozabiti kaj je bilo, pa naj je to bilo slabo ali dobro,« je za Primorske novice povedal Jelinčič.