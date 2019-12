Zmeda z dvojnim državljanstvom

Primera koroške Slovenke, nekdanje evropske poslanke Angelike Mlinar, ki v Sloveniji kandidira za ministrico in mladih ritmičnih gimnastičark tržaškega Bora, ki ne morejo nastopiti na slovenskem državnem prvenstvu, sta poučna in vredna razmisleka. Po eni strani gre za odnos Slovenije do Slovencev v sosednjih državah, po drugi pa za problem dvojnega državljanstva. To je zelo občutljivo in pravno zapleteno vprašanje, ki ga vsaka država rešuje po svoje in večkrat prilagaja lastnim interesom. Nobena država vsekakor ni ravno naklonjena, da imajo njeni državljani dva ali celo več potnih listov, nekatere države to celo prepovedujejo.

Slovenija je v odnosu do slovenskih manjšin v sosednjih državah glede dvojnega državljanstva precej dosledna, kar nista Italija in Avstrija. Prva priznava dvojno državljanstvo Italijanom v Sloveniji in Hrvaški ter celo živečim na ozemljih, ki so pred drugo vojno pripadale kraljevini Italiji, odločno pa zavrača možnost avstrijskega državljanstva za Južne Tirolce. Dunaj načelno odklanja dvojno državljanstvo za svoje državljane, pripadnikom nemške in ladinske jezikovne skupnosti na Južnem Tirolskem pa ponuja avstrijski potni list. Skratka, državi ravnata po svoje in predvsem v skladu s svojimi interesi.