Znanstveniki opozarjajo pred vročino: razvil se bo El Nino

Svetovna meteorološka organizacija (WMO) je danes opozorila na vse večjo verjetnost, da se bo v prihodnjih mesecih razvil vremenski pojav El Nino, ki bo privedel do dviga temperature po vsem svetu in morda tudi do novih temperaturnih rekordov. Ob tem poudarja potrebo po pripravah na prihod El Nina in učinkovitih sistemih zgodnjega opozarjanja.

El Nino je naravni vremenski pojav, običajno povezan z dvigom temperature po vsem svetu ter sušo in obilnim deževjem v nekaterih delih sveta. Nazadnje se je pojavil v letih 2018-19. Leta 2020 se je nato razvil njegov nasprotni vremenski pojav, imenovan La Nina, za katerega so značilne obilne padavine in padec temperatur.

Kljub temu da je La Nina trajala nenavadno dolgo, saj se je končala šele letos, pa ZN opozarjajo, da je bilo zadnjih osem let najtoplejših doslej. »La Nina je začasno zavirala dvig globalnih temperatur. Pojav El Nina pa bo najverjetneje povzročil novo globalno segrevanje in povečal možnosti za preseganje temperaturnih rekordov,» je opozoril generalni sekretar WMO Petteri Taalas.

Po ocenah WMO obstaja 60-odstotna verjetnost, da se bo El Nino razvil do konca julija, in 80-odstotna verjetnost, da se bo razvil do konca septembra, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Svet bi se moral pripraviti na prihod El Nina. Ta bi sicer lahko prinesel predah od suše na Afriškem rogu, vendar bi lahko sprožil tudi bolj ekstremne vremenske in podnebne pojave«, je dejal Taalas in ob tem poudaril potrebo po učinkovitih sistemih zgodnjega opozarjanja.

Za zdaj še ni znano, kako dolgo bi lahko trajal El Nino in kakšne posledice bi s seboj lahko prinesel. Zadnji pojav El Nina je sicer veljal za šibkega, prejšnji med letoma 2014 in 2016 pa za močnega.

WMO je pri tem opozorila, da je bilo leto 2016 »najtoplejše leto v zgodovini zaradi dvojnega udarca zelo močnega El Nina in segrevanja zaradi toplogrednih plinov«. Ker se učinek El Nina na globalne temperature običajno pokaže leto po njegovem nastanku, pa bo njegov vpliv verjetno najbolj očiten leta 2024.