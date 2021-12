Znesli so se nad profil zdravnice

Alice Rotelli je zdravnica. Specialistka za kardiovaskularno kirurgijo in bolezni ožilja. Ni v sorodstvu s psihiatrom Francom Rotellijem, enim od najožjih sodelavcev Franca Basaglie, to mora stalno ponavljati, ko jo vprašajo. Posluje v Trstu, Pordenonu, Oderzu, Portogruaru in San Donà di Piave. Pred tremi leti je na Facebooku odprla svoj profil, namenjen predvsem zdravstvu in zdravljenju. Po izbruhu pandemije koronavirusa je začela objavljati strokovne prispevke na to temo: članke iz svetovne medicinske literature, študije, najnovejše doprinose znanosti.

In takrat se je začelo.

Zakaj ste se odločili za obravnavanje tem, ki se nanašajo na koronavirus, na vašem profilu Facebooka?

Ko je pandemija izbruhnila, sem začela na svojem profilu deliti novice in novosti z zdravstvenega področja o virusu. Obenem sem se začela znanstveno poglabljati, študirati, da bi posredovala svojim več kot sedem tisočim sledilcem čim bolj ažurna strokovna spoznanja o covidu-19 in cepivom proti virusu.

Kakšen je bil odziv?

Številni so se obrnili name s prošnjo, da bi jim razblinila dvome, ki so se jim pojavili, ko se je začela kampanja cepljenja.

Kaj so spraševali?

Zelo preprosto in banalno: kaj vsebuje cepivo? Ali je eksperimentalno? Ali se gre nanj zanesti?

In vi?

Odgovarjala sem jim s posredovanjem strokovnih člankov in s pojasnilom člankov.

So bili odgovori uspešni?

Mnogi so se mi zasebno zahvalili: »Grazie, dottoressa, spodbudili ste me k cepljenju, zdaj sem srečno cepljena in zaščitena.«

Vaši sledilci so bili torej zadovoljni.

Po eni strani da, po drugi pa ... obstajala je tudi druga plat te virusne kolajne.

Katera?

Letos poleti je bil moj profil na Facebooku tarča napadov skupine proticepilcev V-V. Trije so bili najbolj hudi: julija, avgusta in potem konec poletja. Pod vsako mojo objavo se je v zelo kratkem času nabralo na stotine in stotine smeškov z razjarjenimi obrazi in na stotine in stotine predhodno pripravljenih žaljivih komentarjev in grobih besednih napadov, ki so z lažnih profilov Facebooka, takih s povsem izmišljenimi imeni, preplavili moj profil. Na ta način so ti »neznanci« v nekaj minutah ohromili moj profil. Onemogočili so mi njegovo uporabo.