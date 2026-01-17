»Zoglenela drevesa ob cesti predstavljajo nevarnost in dajejo žalostno podobo«

Letos poleti bodo minila štiri leta od požarov, ki so leta 2022 pustošili po tržaškem in goriškem Krasu, njihovi sledovi pa so na očeh vseh v obliki posušenih oz. zoglenelih dreves, pri čemer ni bilo storjeno veliko, da bi škodo poskusili odpraviti in gozdove obnoviti. Na to je med četrtkovim zasedanjem deželnega sveta Furlanije - Julijske krajine v vprašanju na hitri odgovor opozoril svetnik Slovenske skupnosti Marko Pisani. Pri tem se je omejil na stanje ob državni cesti št. 14 in deželnima cestama št. 14 in 519, ki se vijejo od Štivana do Jamelj in dalje skozi zaselek pri Komarjih do državne meje.

»Po treh letih in pol začnejo zagorela drevesa trohneti in tista, ki so tik ob cesti, predstavljajo konkretno nevarnost za promet, posebej za kolesarje in motoriste,« je v svojem nastopu v slovenščini poudaril Pisani in še dodal, da dajejo mrtva, zoglenela drevesa zelo žalostno podobo okolja in ne ravno pozitivno sliko o upravljanju z gozdovi, piše v sporočilu za javnost.

