Zračna onesnaženost pospešila širjenje okužbe

Zračna onesnaženost in mikroprašni delci PM 10 pospešujejo širjenje okužbe s koronavirusom covid-19, ugotavlja študija, ki sta jo opravili univerzi iz Barija in Bologne v sodelovanju z italijanskim društvom za okoljsko medicino, poroča časopis Il Gazzettino. Pregledali so podatke deželnih agencij za okolje o zračni onesnaženosti in prišli do spoznanja, da je bil pospešek širjenja okužbe s koronavirusom covid-19 občutno večji, ko je bila večja tudi zračna onesnaženost. Velike koncentracije mikroprašnih delcev PM 10 v februarju so v Padski nižini ravno na najbolj kritičnih območjih pripomogle k širjenju okužbe, menijo avtorji študije. Tedaj je v nižjih slojih ozračje pogosto stagniralo.

Dobra novica je v tem, da se je stopnja onesnaženosti v zadnjih dneh občutno zmanjšala bodisi zaradi okrnjenega delovanja nekaterih tovarn in manjšega prometa kot zaradi obrata vremenske slike. S severovzhodnimi vetrovi te dni priteka občutno bolj suh in manj onesnažen zrak. Podobne ugodne vremenske razmere se bodo nadaljevale tudi v prihodnjih dneh.