Zrak je v teh dneh onesnažen

Zrak je v teh dneh v FJK pa tudi marsikje drugod v nižinah in ob morju onesnažen. Ob mirovanju ozračja in stagniranju vlažnega zraka v nižjih slojih se prašni delci PM10 kopičijo v prizemlju. Arpa je marsikje namerila presežek opozorilnih vrednosti. Dopoldne so bile koncentracije onesnaževal še največje na Goriškem. Na cesti za Dol so denimo namerili najvišjo vrednost 72 µg/m³ in v Fiumicellu 71 µg/m³, medtem ko je opozorilna vrednost po novem 40 µg/m³. V Trstu so na Trgu Giuliani namerili 47 µg/m³ in v Ulici Carpineto 42 µg/m³.

Onesnažen zrak beleži tudi Arso marsikje v Sloveniji. Visoke ravni so posledica povečanih izpustov iz malih kurišč, so zapisali, hkrati pa neugodne vremenske razmere onemogočajo razredčevanje izpustov, onesnažen zrak se zadržuje pri tleh. Prehodno izboljšanje kakovosti zraka pričakujejo šele ob koncu tedna, pri čemer pa priporočajo prilagoditev aktivnosti na prostem skladno s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje.