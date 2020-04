Župnik in verniki v Splitu kršili prepovedi in pretepali novinarje

Nekateri duhovniki in verniki se na Hrvaškem očitno ne menijo za koronavirus in za omejitve ter prepovedi, ki jih je v tem času odredila vlada. Policisti so včeraj imeli kar veliko dela, da bi vernikom preprečili vhod v cerkve, v Splitu pa se je zgodil incident, ko se je župnik Josip Delaš z nekaterimi verniki nasilno spravil na novinarje in fotografe. Slednji so želeli le dokumentirati, da je župnik kršil prepoved in maševal v cerkvi, v kateri je bilo kar nekaj vernikov. Pretepli so novinarko in televizijskega snemalca, policija pa je aretirala dva nasilneža in kazensko ovadila župnika.

A Josip Delaš se ni dal in je tudi danes maševal pred cerkvijo v navzočnosti kakih 15 oseb, za kar si je prislužil javno opozorilo in grajo notranjega ministra Davorja Božinovića, splitsko-makarska škofija pa je obsodila nasilje in se opravičila napadenim novinarjem. Minister je obljubil, da bodo policisti še dalje odločno preganjali in kaznovali vse, ki kršijo prepovedi in omejitve, tudi po cerkvah. Župniki in verniki so preglavice policistom včeraj in danes povzročili tudi drugod na Hrvaškem.

Minister Božinović je sporočil, da policija išče tudi približno 20 oseb, ki so v nedeljo v popoldanskih urah prišla pred cerkev v podporo župniku. Tudi oni so grozili novinarjem in izobesili napis “Novinarji - črvi”. Med njimi so nekateri imeli smučarske maske in so vzklikali ustaška gesla.