ZZB NOB Slovenije za prepoved Thompsonovega koncerta

Zveza združenj borcev (ZZB) za vrednote NOB Slovenije nasprotuje odločitvi ministrstva za notranje zadeve, s katero je to odpravilo prepoved koncerta hrvaškega pevca Marka Perkovića Thompsona v Mariboru. Ministrstvo pozivajo, da prekliče svojo odločitev in koncert prepove. Pevcu očitajo simpatiziranje z ustaštvom, pri čemer navajajo, da je to eden od simbolov okupirane Evrope med drugo svetovno vojno. Neodvisna država Hrvaška je v tem obdobju okupirala tudi del ozemlja današnje Slovenije, opozarjajo, zato menijo, da je odločitev slovenskega notranjega ministrstva v nasprotju s slovenskimi ustavnimi svoboščinami, saj dopuščajo koncert pevcu, ki poveličuje fašistično ideologijo.