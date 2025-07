Jutri bo jasno do rahlo oblačno vreme. Temperature bodo predvsem v hribih in v nižini precej nižje za to obdobje. Pihal bo veter.

Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne bo v notranjosti Slovenije možna kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Zjutraj bo sveže

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.