Četrtek, 10. septembra 2026

Nad severnim Atlantikom in Skandinavijo sta ciklonski območji. Hladna fronta je dosegla Alpe in bo vplivala na vreme pri nas. Z jugozahodnimi vetrovi pred njo k nam doteka topel in vlažen zrak.

Danes bo pretežno oblačno. Padavine bodo obilne, možne bodo tudi nevihte. Zapihala bo zmerna do okrepljena burja, zlasti na Tržaškem. Močno se bo ohladilo.

Danes bo oblačno in deževno, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Občutno hladneje bo.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.