Med šolarje se vrača Galebov šolski dnevnik

Naslovnico novega Galebovega šolskega dnevnika, ki ga bodo prejeli vsi osnovnošolci in srednješolci na slovenskih šolah v Italiji, krasi kakopak galeb. Oblečen za na plažo, s sončnimi očali na kljunu, v roki drži sendvič, ki ga je pravkar ukradel nič hudega slutečemu kopalcu. Ilustrirala ga je Irina Obersnel, ki je zadnji del dnevnika okrasila še z drugimi živalskimi podobami. Za vsako živaljo se skriva posebna zgodba, je pojasnila tržaška ilustratorka: sraka, tatinska ptica, se na primer kiti z ukradenimi ogrlicami in zapestnicami, marljiva mravlja pa na hrbtu prenaša svoj dom in vse svoje imetje.

Dnevnik je izdala Zadruga Novi Matajur v sodelovanju z Založništvom tržaškega tiska (ZTT) in Krožkom za promocijo mladinske književnosti in ustvarjalnosti Galeb, ob podpori Zadružne kraške banke (ZKB) Trst Gorica. Zasnovali so ga Petra Mezinec, ki je poskrbela tudi za besedila, Maša Ogrizek in Ivan Mitrevski, oblikovalec dnevnika. Novost so danes skupaj z novo septembrsko številko Galeba in knjižnima novostma predstavili v dvorani ZKB na Opčinah.

Kot je pojasnila urednica ZTT Martina Kafol, imajo učenci in učenke v dnevniku prostor za zapisovanje domačih nalog, vanj so vključili tudi obrazce za lažjo komunikacijo med šolo in starši. Novega dnevnika sta se razveselila tudi predsednik ZTT Ace Mermolja in predsednik ZKB Adriano Kovačič. Za šolo je dejal, da je eden od stebrov slovenske skupnosti v Italiji, zaradi česar je Galebov šolski dnevnik posebej dragocen. Ilustracije iz banke je videti tudi na šolskem stenskem koledarju, ki so ga partnerji izdali že drugo leto zapored. Vsak razred bo v dar prejel svojega.