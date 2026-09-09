Poginil je morski lev Jip iz ljubljanskega živalskega vrta

V ZOO Ljubljana so se poslovili od kalifornijskega morskega leva Jipa, ki je bil del živalskega vrta skoraj dve desetletji, poročajo Primorske novice. Poginil je pri 21 letih, kar je za samca kalifornijskega morskega leva že visoka starost.

Jip se je skotil 27. maja 2005, v Ljubljano pa je iz ZOO Amsterdam prišel septembra 2006, še kot mlad morski lev. V letih bivanja so ga oskrbniki spoznali kot žival z izrazitim značajem, obiskovalci pa so ga pogosto opazovali, kako se je sončil na skali ob vhodu v ogrado.

V zadnjem obdobju se je njegovo zdravstveno stanje slabšalo. Kljub veterinarski oskrbi in prizadevanjem oskrbnikov se ni izboljšalo, zato so se zaradi zagotavljanja njegove kakovosti življenja odločili za evtanazijo.

Jip je bil pomemben tudi pri delu z novimi oskrbniki, saj je z njimi dobro sodeloval in je marsikomu predstavljal prvega morskega leva, ob katerem se je učil prepoznavati vedenje in odzive teh živali. V ogradi zdaj ostaja drugi morski lev Kalle, njegovo počutje pa bodo v prihodnjih dneh pozorno spremljali. O morebitni pridobitvi novega morskega leva se bo ZOO Ljubljana uskladil s koordinatorjem Evropskega združenja živalskih vrtov in akvarijev (EAZA).