Rujni muzikanti izdali prvo avtorsko skladbo (video)

Ideja za pesem se je porodila pred približno enim letom, ko so člani skupine začutili, da je prišel čas za nov korak. »Če hočeš biti viden na slovenski glasbeni sceni, moraš danes narediti korak več. To pomeni, da sam izdaš svojo pesem,» je povedal Tomaž Grassi, harmonikar in pevec skupine. Pri nastanku skladbe so sodelovali z glasbenim prijateljem Rokom Dolencem, ki je poskrbel za glasbo in priredbo, besedilo pa je napisala Neja Volcic. Pesem je napisala v knjižni slovenščini, vendar so vanjo vključili tudi nekaj domačih, pristnih izrazov.

»Ko glas harmonike me prebudi in jaz se z njim«, se glasi refren nove avtorske skladbe Nora sreda, s katero se Rujni muzikanti po treh letih delovanja prvič predstavljajo tudi kot avtorji lastne pesmi. Skladbo so pospremili z videospotom, ki je nastal v okolici Slivenskega kala in v Šempolaju.

Prav povezovanje sodobnega glasbenega pristopa z domačnostjo je ena od značilnosti nove skladbe. »Hoteli smo narediti produkt, ki bi bil prepoznaven na sceni,» je povedal Grassi. Nora sreda je po njegovih besedah melodična, hkrati pa govori o občutku deja-vuja oziroma o trenutku, ki se zdi poslušalcu že znan.

Rujni muzikanti so želeli, da bi skladba pokazala glasbeno izobrazbo vseh članov ansambla. Zato so se odločili za aranžma brez pretiranih zvočnih podpor. »Pesem hoče biti preprosta, obenem pa hoče pokazati, da imamo v ansamblu vsi dobro glasbeno podlago. Hočemo biti pristni, a seveda v koraku s časom,» pravi Grassi.

Za videoprodukcijo je poskrbel Urban Košir. Snemanje je potekalo v enem dnevu, na lokacijah pri Slivenskem kalu, v njegovi okolici in Šempolaju. Čeprav je bilo snemanje za člane skupine nova izkušnja, so bili s končnim rezultatom zadovoljni. »Snemanje je bilo naporno, saj eno je to, kar si, drugo pa to, kar se moraš pretvarjati pred kamero. Vseeno se je vse lepo izteklo,» je povedal pevec skupine.

Skladbo so nameravali izdati že pred poletjem, vendar se je projekt zaradi različnih okoliščin, od birokratskih postopkov do drugih organizacijskih izzivov, nekoliko zavlekel. Člani skupine so si vzeli dodaten čas, da bi skladbo in videospot izpilili do podrobnosti, saj so želeli poslušalcem ponuditi čim bolj dovršen izdelek (ogledate si ga lahko na YouTubu).

Za njimi pestro poletje

Rujne muzikante sestavljajo Tomaž Grassi na harmoniki, bobnih in vokalu, Anton Jazbec na klarinetu in vokalu, Gabriel Legiša na trobenti in vokalu, Cristian Radivo na kitari in vokalu, Daniel Ota na basu in baritonu ter Neja Volcic na vokalu. Za skupino je pestra poletna sezona, v kateri so nastopali v Bellunu, Canazeiu, Cortini d’Ampezzo in Šentjakobu v Rožu, na traktorskem prazniku v Dutovljah, meddržavnem gasilskem prazniku v Gradežu ter na številnih porokah in drugih praznikih. Pot jih je tako vodila skozi tri obmejne države, Avstrijo, Slovenijo in Italijo. Poletno sezono bodo sklenili z izdajo nove polke. V prihodnje jih čaka koncert v Piemontu, domačemu občinstvu pa se bodo z novo skladbo predstavili tudi v soboto na goriški prireditvi Okusi ob meji, in sicer v Slovenski vasi.