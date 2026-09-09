Openski Špajs se poteguje za nagrado

Restavracija Špajs, ki domuje v prvi etaži openskega gostinskega objekta Zinzendorf, je bila vključena med najbolj obetavne nove restavracije v Italiji. Natečaj prireja spletna platforma The Fork, Špajs se je uvrstil med 48 najbolj zanimivih restavracij, ki jih je izbiralo 74 svetovno znanih kuharjev.

Opensko restavracijo, ki jo vodita kuharja Domenico Scotto in Alessandro Rosato, sta kandidirala upravitelja tržaške restavracije Harry’s Piccolo Matteo Metullio in Davide De Pra. Sedaj je na potezi javnost, ki lahko do 20. septembra glasuje za najljubšo restavracijo na spletni strani www.theforkawards.it. Kdor bo oddal svoj glas, se bo avtomatično potegoval za mesto na nagrajevanju v milanskem gledališču Giorgio Gaber 27. oktobra.

Nagrado bo prejela restavracija z največ glasovi javnosti, svoje najljubše restavracije pa bo izbrala tudi peterica vplivnežev oziroma ustvarjalcev spletnih vsebin.