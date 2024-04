Četrtek, 11. aprila 2024

Nad severnim Sredozemljem je plitvo ciklonsko območje, nad zahodno in srednjo Evropo pa se krepi območje visokega zračnega tlaka. Od severovzhoda doteka k nam v spodnjih plasteh ozračja prehodno bolj vlažen in nekoliko hladnejši zrak.

Prevladovalo bo jasno do rahlo oblačno vreme. Prisotna bo lahko le visoka in tanka koprenasta oblačnost. Na obalnem območju in na vzhodnem pasu bo pihala zmerna burja, sprva z okrepljenimi sunki v Trstu in na Kraški planoti. Popoldne bo burja oslabela. Temperature bodo nad dolgoletnim povprečjem. V večernih urah se bo ničta izoterma dvignila nad okoli 3500 m.

V Zahodnih krajih bo sončno, drugod sprva še zmerno oblačno. Čez dan se bo postopno razjasnilo, najkasneje na jugovzhodu. Vzhodni veter bo počasi slabel.

Jutranje temperature bodo od 6 do 12, v alpskih dolinah okoli 3, najvišje dnevne od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.