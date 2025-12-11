Četrtek, 11. decembra 2025

Nad Sredozemljem, srednjo Evropo in Balkanom je območje visokega zračnega tlaka. Ob šibkih zahodnih vetrovih doteka k nam topel in suh zrak, le po nižinah se zadržuje plitva plast bolj vlažnega in nekoliko hladnejšega zraka.

Jasno do rahlo oblačno bo. Ponekod bodo možne meglice. Na vzhodu in na Kraški planoti bo zvečer zapihala šibka burja.

Precej jasno bo, po nižinah in ob morju pa dopoldne megleno. Popoldne bo na Primorskem zapihala šibka burja, ob morju se bo megla umaknila. Proti večeru se bo od severa nekoliko pooblačilo.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.