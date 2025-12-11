Juventina v finalu pokala elitne lige

Tamai – Juventina 3:2 (2:0)

Strelci: 17. Gurgu (11-m; T), 39. Parpinel (T), 62. Bougma, 70. Grion (11-m; J), 94. Hoti (J)

Juventina: De Mattia, Loi, Cocetta (Ranocchi), Liut (Hoti), Russian, L. Piscopo, Zucchiatti, Samotti, Breganti, Grion, Paglairo (Bric). Trener: Visintin.

Nogometaši Juventine so se uvrstili v finale italijanskega pokala elitne lige. Za pokalno lovoriko Furlanije - Julijske krajine in uvrstitev v državni del tekmovanja se bodo 4. januarja v Guminu pomerili s Sanvitesejem, ki je bil v drugem polfinalnem paru boljši od Chionsa.

Po zmagi nad Tamaiem s 4:0 v prvem polfinalnem obračunu je Juventina sinoči kar precej trepetala za uvrstitev v finale. Po prvem polčasu so namreč domačini, ki so na igrišče stopili zelo odločno, vodili z 2:0, v 62. minuti pa dosegli še tretji zadetek.

Varovanci trenerja Danieleja Visintina so na srečo pravočasno reagirali. Nekaj minut po tretjem zadetku Tamaia si je Breganti priboril enajstmetrovko, ki jo je nato uspešno izvedel Grion. Pri izidu 3:1 furlanski ekipi ni ostalo drugega kot popoln napad. Juventinina obramba je zdržala pritisk, v četrti minuti sodnikovega podaljška pa je z zadetkom iz protinapada za dokončno slavje Štandrežcev poskrbel Hoti.