Dvorano občinskega sveta v Dolini poimenovali po Edvinu Švabu

Dvorana občinskega sveta v Dolini je od danes uradno poimenovana po Edvinu Švabu, županu med letoma 1975 in 1990. V srcih občanov in skupnosti bo ostal zapisan z zlatimi črkami kot »župan vseh«, saj je bil prepričan, da lahko skupaj izboljšamo svet, v katerem živimo. Verjel je v demokracijo, pluralizem, omikano sožitje, dialog, soočanje in sodelovanje, ki jih v svojem življenju ni zatajil.

Današnja slovesnost je bila posvečena obujanju spominov na Edvina Švaba, na njegove bitke in dosežke. Veliko se je okrog hčerke Mojce in žene Nerine zbralo prijateljev, nekdanjih županov in kolegov, predstavnikov politične in civilne družbe.