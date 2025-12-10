Dvorano občinskega sveta v Dolini poimenovali po Edvinu Švabu

Dvorana občinskega sveta v Dolini je od danes uradno poimenovana po Edvinu Švabu, županu med letoma 1975 in 1990. V srcih občanov in skupnosti bo ostal zapisan z zlatimi črkami kot »župan vseh«, saj je bil prepričan, da lahko skupaj izboljšamo svet, v katerem živimo. Verjel je v demokracijo, pluralizem, omikano sožitje, dialog, soočanje in sodelovanje, ki jih v svojem življenju ni zatajil.
Današnja slovesnost je bila posvečena obujanju spominov na Edvina Švaba, na njegove bitke in dosežke. Veliko se je okrog hčerke Mojce in žene Nerine zbralo prijateljev, nekdanjih županov in kolegov, predstavnikov politične in civilne družbe.
Da je bil Švab vizionar in da nam njegovi koraki kažejo smer za razumevanje sedanjosti, je zbrane uvodoma nagovoril župan Aleksander Coretti v družbi odbornikov in svetnikov. »Preučeval je družbene dinamike, kar ga je privedlo do spoznanja, da sta družba in občina šibki in brez prihodnosti, če nista demokratični in pluralni.«
Vojko Kocjančič je ocenil, da je Švab v vrstah občinskih upraviteljev pustil neizbrisno sled inovativnega, daljnovidnega in racionalnega vodenja občine na različnih področjih. »Bil je človek dialoga, ki ga je spodbujal med domačini, sosedi, invazivnimi industrijskimi obrati in nekdanjimi razlaščenimi lastniki, med državnimi organi, somišljeniki in nasprotniki. Vsem je priznaval enako dostojanstvo,« je dejal in potrdil, da je verjel v dobre sosedske odnose pri reševanju težav, v odprtost do italijanskih soobčanov in v njihovo vključevanje. »Zgled nam je lahko, da se s pokončnostjo in spoštovanjem do vseh doseže velike rezultate tudi s skromnimi sredstvi.«
