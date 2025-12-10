Upajo, da so bili v drugo uspešnejši

Kakšna bo usoda študentov, ki so danes prestali drugo pisno preizkušnjo poskusnega semestra medicinske in zobozdravstvene fakultete tržaške univerze, bo znano 23. decembra. Tik pred božičem bodo s sotrpini drugih italijanskih univerz prebirali rezultate izpitov iz kemije, biologije in fizike, januarja pa na nacionalni lestvici ugotavljali, ali bo njihova študijska pot začrtana.

Prve izpite so v okviru novega sistema, ki je z reformo odpravil klasični vstopni izpit, podajali sredi novembra. Kot kaže, je bil prvi rok na vseh italijanskih univerzah nesrečen. Izdelalo je le deset do petnajst odstotkov kandidatov, ki so med 1. septembrom in 7. novembrom sledili predavanjem za pripravo na izpite, z željo, da bi konec januarja svoje ime prebrali na nacionalni lestvici študentov medicine oz. zobozdravstva, ki so sprejeti na eno od italijanskih fakultet. Tržaških ocen ni mogoče preveriti, saj je lestvica vsedržavna. Kandidati pa so danes zaupali, da so bili s tečaji in s pripravo na tržaški univerzi zelo zadovoljni. Mnogo manj razveseljivi so bili zanje izpitni testi, za večino so bili pretežki.

Na drugi rok so se na tržaški univerzi, podobno kot drugod po Italiji, ponovno vpisali skoraj vsi študenti, ki so obiskovali pripravljalne tečaje. Podrobneje: 482 za izpit iz fizike, 388 za kemijo in 332 za biologijo. V univerzitetnem poslopju H3 so se danes zbrali navsezgodaj, za vsako nalogo so imeli na razpolago 45 minut. Vsak test je sestavljalo 31 vprašanj, najnižja ocena, s katero se lahko kandidati uvrstijo v seznam za vsak predmet, je 18 točk na 30.

Zbrali smo mnenja nekaj kandidatov.