Priznanje predsednice za delo na področju človekovih pravic letos aktivistom Anhovega

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je priznanje za delo na področju človekovih pravic letos podelila aktivistom Anhovega. Ti so z bojem za spoštovanje pravice do zdravega okolja dokazali, da je spremembe moč doseči tudi, ko se ob prepletu političnih in gospodarskih interesov to zdi nemogoče, so priznanje utemeljili v uradu predsednice.

V predsedničinem uradu so v utemeljitvi priznanja spomnili na dolgoletna prizadevanja aktivistov Anhovega in okolice. Začetki njihovega delovanja segajo v osemdeseta leta prejšnjega stoletja, »največje in najdlje trajajoče okoljevarstveno gibanje v zgodovini Slovenije« pa je moč in vztrajnost ljudi srenje Soške doline dokazalo z bojem za dokončno zakonsko prepoved azbesta v Sloveniji. »To so dosegli kljub številnim oviram, zavajanjem, grožnjam, ustrahovanju, zasmehovanju in izključenosti iz skupnosti,« so zapisali v predsedničinem uradu.

Boj aktivistov s tega območja pa se ni ustavil pri tem, pač pa se je v zadnjem desetletju njihovo udejstvovanje osredotočilo zlasti okoli nevladne organizacije EKO Anhovo in dolina Soče ter civilne iniciative Danes in njunih podpornikov. Letos so dosegli tudi spremembo uredbe o sežigalnicah odpadkov in napravah za sosežig odpadkov in s tem uvedbo najstrožjih okoljskih standardov v Evropski uniji za sosežigalne naprave v Sloveniji, izhaja iz utemeljitve priznanja.

V uradu so ob tem izpostavili, da so ljudje iz srednje Soške doline izbojevali dve veliki okoljevarstveni zmagi za Slovenijo, ki sta dokaz moči povezovanja in sodelovanja številnih posameznikov v bitki za zdravje in blaginjo vseh.