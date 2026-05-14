Četrtek, 14. maja 2026

Danes bo v hribih oblačno, v nižinah pa pretežno oblačno. Ob morju bo spremenljivo. Od popoldneva bodo verjetne plohe in nevihte. Meja sneženja bo na nadmorski višini okrog 1500 m, zvečer tudi nižje. Popoldne bo ob morju občasno pihal zmeren južni veter.

Sprva bo precej jasno, čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala. Popoldne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. Čez dan bo pihal jugozahodni veter, ob morju se bo krepil jugo.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.