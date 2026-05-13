Matteo Parenzan bronast na drugem turnirju v Laškem

Krasov namiznoteniški igralec in član italijanske paralimpijskereprezentance Matteo Parenzan se na turnirju ITTF World Para Elite v Laškem ni uvrstil v finale razreda 6. V današnjem polfinalnem dvoboju je z 1:3 (5:11, 6:11, 11:6, 8:11) klonil proti kasnejšemu zmagovalcu turnirja, 23-letnemu Čilencu Ignaciu Torresu. Prvi igralec svetovne jakostne lestvice je nato v finalu s 3:1 premagal Danca Petra Rosenmeierja.

Parenzan je naskakoval še drugo zaporedno turnirsko zmago, potem ko je prejšnji teden slavil na turnirju I Feel Slovenia Open Thermana Laško. Dobitnik zlate paralimpijske kolajne iz Pariza 2024 je začel z zmagama v skupinskem delu proti Francozu Estebanu Herraultu (3:2) in Britancu Martinu Perryju (3:1). V torkovem četrtfinalnem obračunu je s 3:1 premagal Poljaka Piotra Manturza, po porazu v polfinalu proti Čilencu Torresu, ki ga je Parenzan prejšnji teden premagal s 3:1, pa se je moral zadovoljiti z bronasto kolajno.