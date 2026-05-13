V hiši pri Reki našli več deset obnemoglih in poginulih psov

Hrvaško javnost je te dni pretresel eden najhujših primerov zanemarjanja živali v državi, na katerega so opozorili prostovoljci reškega zavetišča za zapuščene pse. Ti so po smrti 64-letnega moškega na njegovem domu na Veli Učki pri Reki našli skoraj 50 psov v zelo slabem stanju, v različnih delih hiše pa še več deset trupel živali.

Vse se je po poročanju lokalnih medijev začelo po prometni nesreči minuli teden, v kateri sta umrla 64-letni moški in pes. Drugi pes iz avtomobila je preživel.

Prostovoljci so po nesreči prejeli prijavo, da je za moškim ostalo 28 psov, ki jih je treba nujno oskrbeti, nakar je zgodba dobila pretresljiv preobrat.

Izkazalo se je, da je moški, ki se je predstavljal kot reševalec psov, na svojem domu na Veli Učki pri Reki imel več deset psov, ki so živeli v grozljivih razmerah.

»Dobili smo prijavo o 28 psih, ko pa smo prišli, smo jih našli 47. Bili so izjemno podhranjeni in v zelo slabem stanju. Bili smo šokirani, česa takega še nisem doživela,» je za hrvaško javno radiotelevizijo HRT v torek povedala prostovoljka iz reškega zavetišča.

Poleg skoraj 50 živih psov so v hiši našli tudi več kot 30 trupel, ki so po navedbah prostovoljcev ležala po zamrzovalnih skrinjah, hladilnikih, omarah, po tleh in v kadi.

Zavetišče želi živalim po okrevanju čim prej poiskati domove. Pričakujejo visoke stroške njihovega zdravljenja, zato so občane pozvali k pomoči in donacijam.