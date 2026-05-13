Arrieti razburljiva etapna zmaga, Eulalio oblekel rožnato majico

Po peti, 203 kilometra dolgi etapi s ciljem v Potenzi, polni padcev, je na kolesarski dirki po Italiji spet prišlo do spremembe v vodstvu. Rožnato majico je po zaslugi dolgega bega oblekel Portugalec Afonso Eulalio, kolesar ekipe Bahrain Victorious. Eulalio, ki je pred etapo za vodilnim Italijanom Giulijem Cicconejem zaostajal deset sekund, je sicer po pravi drami v zaključku etape zasedel drugo mesto, v zadnjih metrih ga je prehitel Igor Arrieta, ki je svoji ekipi UAE Emirates-XRG priboril drugo zaporedno zmago.

Kolesarje je danes na Giru del etape pral dež. Ta je poskrbel za spolzke ceste, te pa za dramatičnost v zaključku. Tako Arrieta kot Eulalio sta bila člana ubežne skupine, ki je na začetku štela 13 kolesarjev. Prav Arrieta jo je še pred drugim od dveh kategoriziranih vzponov (prvi je bil že na začetku) napadel in nekaj časa sam vozil, a ga je nato Eulalio na vzponu ujel. Po vrhu vzpona druge kategorije je bilo do cilja še več kot 50 kilometrov, ki sta jih ubežnika nameravala prevoziti skupaj.

A jih nista. Najprej je na spolzkem cestišču padel Španec, etapna zmaga se je nasmihala Portugalcu, vendar je 13 kilometrov pred ciljem padel tudi on, oba sta morala zaradi okvar tudi zamenjati kolesa. Potem ko sta se spet združila, pa še ni bilo konec nenavadnih dogodkov. Dva kilometra pred ciljem je Arrieta na ovinku zgrešil pot, izgubil 20 sekund, toda ni se predal. V zadnjih 100 metrih je tekmeca ujel ter ga tudi prehitel. Glavnina v ozadju ni kazala pretirane vneme, da bi ubežnike lovila, in je na koncu zaostala več kot sedem minut.

Eulalio ima v generalni razvrstitvi zdaj dve minuti in 51 sekund pred Arrieto. Italijan Christian Scaroni na tretjem mestu zaostaja tri minute in 34 sekund, njegov rojak Ciccione šest minut in 12 sekund. Favorita, še en Italijan Giulio Pellizzari in Danec Jonas Vingegaard, pa zaostajata šest minut in 18 oziroma šest minut in 22 sekund ter zasedata 11. in 15. mesto. Jutrišnja šesta etapa od Paestruma do Neaplja (142 km) bo pretežno ravninska, tako da jo bo skoraj zagotovo odločil skupinski sprint.