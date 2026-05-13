Prvega od vozov postavili nazaj na tramvajsko progo (foto)

Kaže, da se tokratna kalvarija openskega tramvaja bliža koncu. V teh dneh so specializirani delavci namreč nadomestili tračnice na odsekih, kjer je bilo to nujno potrebno, danes se je na progo vrnil prvi od vozov vzpenjače.

Tramvaj je po skoraj devetletnem premoru zaradi čelnega trčenja leta 2016 spet začel obratovati februarja lani. Kot pa nas uči ljudsko izročilo, se je tramvaj rodil pod nesrečno zvedo. To se je večkrat izkazalo tudi lani, ko so se pojavljale manjše nevšečnosti, katerim gotovo botruje tudi zastarelost infrastrukture in vozil. Lansko sezono je tramvaj prisilno zaključil 12. oktobra, na nedeljo regate Barcolana, ko se je vrv vzpenjače na pobočju Škorklje premaknila iz ležišča. Pri tem naj bi prišlo do stika s kolesi tramvaja, kar je poškodovalo vrv.

Občina Trst - lastnica infrastrukture - in prevoznik Trieste Trasporti, upravitelj tramvaja, sta se odločila, da izkoristita premor za zamenjavo vrvi in izvedbo petletne revizije vzpenjače. Ta je bila vsekakor predvidena letos. Vozova, ki zavirata oziroma potiskata tramvaj na trasi vzpenjače, sta se za revizijo odpeljala v Abruce, danes so delavci podjetja Prodigi s spektakularnimi manevri položili prvega od vozov nazaj na tramvajsko progo. Nekdanji vojaški tovornjak je voz zapeljal po ulicah Scorcola in Virgilio, kjer so ga na nivojskem prehodu delavci z vgrajenim žerjavom prenesli na tračnice. Revizija je, poleg korenitih pregledov vozov, predvidevala tudi pregled motorja vzpenjače in njenega električnega omrežja. V začetku leta pa je specializirano podjetje iz Veneta preverilo stanje električne napeljave celotne proge.